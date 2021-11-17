رئيس هيئة الأركان يلتقي الملحقين العسكريين الامريكي والبريطاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، الملحق العسكري في السفارة الامريكية لدى اليمن العقيد مارت وايت مان، وناقش معه تطورات المستجدات على الساحة اليمنية.



واستعرض رئيس هيئة الأركان العامة، خلال اللقاء، الدور الذي تؤديه القوات المسلحة اليمنية من العمليات القتالية دفاعاً عن الشرعية وعن الأمن والسلم الدولي في المنطقة والإقليم بل والعالم وتأمين طرق الملاحة والتجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب.

وأشار بن عزيز، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية دمرت ولغمت كل شيئ وذلك بزراعة الألغام الأرضية المختلفة دون مراعاة لطفل أو حيوان أو امرأة، ولغمت البحر بالألغام البحرية واستخدام القوارب المفخخة والزوارق المسيرة، كما أنها لغمت السماء باستخدام الطيران المسير، دون اعتبار لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الفريق بن عزيز، أن إيران وحلفاءها في المنطقة هم مصدر الشر في العالم..مشيداً بما يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من دعم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

من جانبه أشار الملحق العسكري الأمريكي إلى طبيعة العلاقات العسكرية الأمريكية..مؤكداً أن اليمن شريك اساسي في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة..مجدداً استمرار دعم الولايات المتحدة للشرعية وجهودها في إحلال السلام الدائم في بلادنا.

كما بحث رئيس هيئة الأركان العامة، اليوم، مع الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك، المستجدات الميدانية والأوضاع المختلفة في الساحة الوطنية.

واستعرض رئيس هيئة الأركان العامة، المواضيع المدرجة وذات الاهتمام المشترك وما يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة من دور إيجابي في دعم الشرعية والقوات المسلحة اليمنية مادياً ومعنوياً لتنفيذ مهامها القتالية واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران في بلادنا.

من جانبه أكد الملحق العسكري البريطاني، استمرار جهود المملكة المتحدة في دعم الشرعية والقوات المسلحة اليمنية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الدائم.