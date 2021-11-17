هادي يشيد بجهود الأبطال بالمعارك ضد الحوثيين في مأرب وكل أرض الوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالجهود المبذولة والمواقف الميدانية التي يجترحها حماة الوطن من أبناء جيشنا الوطني ومقاومته الشعبية البطلة من رجال القبائل وأبناء الوطن الشرفاء في معركة الثورة والجمهورية ضد فلول التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية في مأرب الصمود وكل شبر من أرض الوطن.



وثمن خلال استقباله، مساء امس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود عزيز جهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الإركان العامة ومختلف الوحدات الميدانية التي تقدم التضحيات رخيصة في سبيل عزة ونصر الوطن والانتصار لإرادة شعبنا وعدم القبول بالتجربة الإيرانية مهما كلف ذلك من ثمن.

واطلًع فخامة الرئيس من قبل رئيس هيئة الأركان العامة على مستجدات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات ومنها مأرب والساحل الغربي حيث يسطر الأبطال مواقف الشرف والبطولة والفداء ويصنعون ملاحم النصر في الدفاع عن عزة ونصر الوطن.

وحث فخامة الرئيس، على أهمية إيلاء أبطال المؤسسة العسكرية الرعاية والاهتمام التي يستحقونها .. مثمنا دعم ومساندة الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الأصيلة والحميدة تجاه شعبنا اليمني.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان العامة، عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء لوضع فخامة الرئيس أمام صورة التطورات والمستجدات الميدانية في مختلف الجبهات وسير العمليات العسكرية والنجاحات المحققة على أكثر من صعيد.. لافتا إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها حماة الوطن ورجال القبائل المخلصين لوطنهم ومجتمعهم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.