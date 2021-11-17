عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية والانتقالي الجنوبي: اتفاق الرياض ضرورة لمواجهة الحوثي

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين.



وجاء ذلك خلال لقاء جمع السفير السعودي لدى اليمن برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يزور الرياض تلبية لدعوة سعودية.

وشدد الطرفان على ضرورة المضي قدمًا في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما يؤدي إلى حشد الجهود وتوجيهها لمجابهة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

وقال آل جابر في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر"، "التقيت وزملائي في الرياض برئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكدت سعي وحرص المملكة على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف لدعم جهود الحكومة اليمنية وخاصة في هذه المرحلة الحرجة لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار باليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".

والاثنين، قال المجلس الانتقالي في بيان، إن رئيسه ووفد رفيع توجها إلى الرياض في زيارة بدعوة كريمة من قيادة المملكة.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، وفقا للبيان.