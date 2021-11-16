شكرا لبحثكم عن خبر التوقيع بعدن على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك وبرنامج الغذاء العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم يومنا هذا الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021 بديوان عام مصلحة الجمارك بمدينة عدن التوقيع النهائي على مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الجمارك وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بخصوص تنفيذ مشروع الدعم بالمعدات لمصلحة الجمارك ضمن الخطة الإستراتيجية المؤقتة لليمن (مشروع دعم البنية التحتية الجمرك المنطقة الحرة بعدن من خلال تقديم منحة لتوريد وتركيب وتشغيل جهاز متنقل لفحص الحاويات بالأشعة السينية ). الجدير بالذكر أنه قد تم التوقيع على هذه المذكرة في شهر مارس الماضي وتم بعدها استيعاب ملاحظات الجهة الحكومية المختصة.

ومن المتوقع ان يصل هذا الجهاز إلى مدينة عدن قبل نهاية هذا العام.

سيسهم هذا الجهاز في تعزيز القدرة التشغيلية للجمرك من خلال تسريع إجراءات تخليص البضائع وزيادة نسبة معاينة الحاويات آليا بالأشعة السينية وبالتالي تقليص زمن الإفراج.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الحكومي رئيس مصلحة الجمارك الاستاذ عبدالحكيم القباطي وعن برنامج الغذاء العالمي السيد محمد شريف مسئول الدعم اللوجستي. كما حضر مراسم التوقيع ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن الدعم اللوجستي في البرنامج وعدد من مدراء العموم في مصلحة الجمارك.