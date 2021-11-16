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عاجل.. تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في اليمن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء في اليمن، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، ثماني إصابات جديدة بالفيروس التاجي في محافظات عدن وحضرموت، وتعز وشبوة.

وأفادت اللجنة أنها سجلت حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت، وست حالات شفاء، بينها ثلاث حالات في عدن، وحالتان في لحج، وحالة واحدة في حضرموت.

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9944) منها (1927) حالة وفاة و(6671) حالة تعاف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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