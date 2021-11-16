عاجل.. تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، ثماني إصابات جديدة بالفيروس التاجي في محافظات عدن وحضرموت، وتعز وشبوة.



وأفادت اللجنة أنها سجلت حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت، وست حالات شفاء، بينها ثلاث حالات في عدن، وحالتان في لحج، وحالة واحدة في حضرموت.

وأصبح إجمالي الحالات المؤكدة (9944) منها (1927) حالة وفاة و(6671) حالة تعاف.