رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة عضو مجلس النواب ياسر العواضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب والامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وقال الدكتور بن دغر في البرقية" ننعي أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وجماهير شعبنا اليمني زميلنا ورفيقنا الشيخ ياسر العواضي، البرلماني البارز، والقيادي المرموق، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة حافلة بالعطاء، والنضال الوطني، والحضور السياسي الكبير".

واضاف بن دغر" ان الفقيد العواضي بذل أقصى جهده للدفاع عن القيم التي استدعت استشهاد الكثيرين من أبناء قبيلته التي كان رمزها، غادرنا بلا ميعاد، وترك فينا حزناً وأسى بليغا سوف يرافقنا ما عشنا".

واشار الى ان الفقيد العواضي، كان سياسياً منفتحاً على الآخر المُختلِف، غير متعصباً،و شارك بالقول و الفعل في أحداث التاريخ المعاصر المقاوم لعهود الطغيان والإمامة والعبودية بما عرف عنه من موافق شغلت حينا الرأي العام المحلي والعربي، رافضاً لقيم السلالة العنصرية، داعياً للسلام، ومدافعاً عن قيم المساواة في المجتمع، والعدالة في الحق، وجمهورياً وحدوياً، واجتماعياً وخلوقاً كريماً وشهماً ومحباً للخير ورافضاً للظلم.

وعبر رئيس مجلس الشورى، عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا لله راجعون.