بيان عاجل من دعم الشرعية يكشف مقتل 130 حوثياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل 130 حوثياً في عمليات بمنطقتي مأرب والبيضاء، في الساعات الـ 24 الماضية.



وأعلن التحالف في بيان تدمير 16 آلية وسقوط 130 حوثياً خلال عمليات في مأرب والبيضاء، مضيفا أن قواته نفذت أربع عمليات استهداف في الساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد التحالف دعمه لعمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي خارج المناطق التي نص عليها اتفاق استوكهولم".

وأعلن التحالف أمس الاثنين مقتل 140 حوثياً في وسط اليمن.