صدور تعميم بشأن عدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات وأصول المؤسسة الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، اليوم، تعميم قانوني لها، لكافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بأشخاصهم الطبيعية والاعتبارية بعدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت، ولا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مال وحق عام.



وأوضح التعميم القانوني تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، للراغبين بإبرام عقود إيجار او شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونًا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بمديرها العام العميد سامي السعيدي، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمؤسسة بإعداد هذه العقود ومراجعتها.

وأكد التعميم أن كل عقد ابرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني فهي عقود باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أية التزامات قانونية تجاه المؤسسة، وتحتفظ المؤسسة بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة.