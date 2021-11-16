شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. حرمان آلاف الأسر من مساعدات برنامج الأغذية العالمي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفّذ العشرات من أبناء مديرية 'القبيطة'، شمال محافظة لحج، وقفة احتجاجية تنديداً بحرمان آلاف الأسر من المساعدات الإغاثية المقدّمة من برنامج الأغذية العالمي.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة بإدراج الأسر المحرومة ضمن المساعدات الإغاثية التي يقدّمها.
وقال بعض المحتجين إنهم تفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم في قوائم المساعدات النقدية المقدّمة من البرنامج، رغم استحقاقهم للدعم، كونهم لا يملكون مصادر دخل.
وناشد المحتجون برنامج الأغذية إدراج الأسر المحرومة ضمن المساعدات النقدية، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية، وغلاء المعيشة، وحالة الفقر التي وصلت إليها معظم الأسر في مديرية 'القبيطة'.
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