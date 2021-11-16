رئيس الوزراء يعزي بوفاة عضو مجلس النواب ياسر العواضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب ياسر احمد سالم العواضي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



ونوه رئيس الوزراء في برقية وجهها الى أبناء الفقيد واخوانه وجميع افراد اسرته وكافة آل العواضي، ، بادوار ومناقب وصفات الفقيد ومواقفه الوطنية، مؤكدا ان الوطن خسر برحيله واحدا من الشخصيات والكوادر السياسية والحزبية والقبلية المؤثرة.. لافتا الى المواقف البطولية للفقيد في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وقدم رئيس الوزراء صادق العزاء وعظيم المواساة الى جميع افراد اسرته وزملائه في مجلس النواب وقيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام بهذا المصاب الاليم.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.