شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يدشن أعمال صندوق حضرموت الخيري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، أعمال صندوق حضرموت الخيري والذي يستفيد منه 25 ألف أسرة من مديريات الساحل والوادي والصحراء.



واكد المحافظ البحسني، أهمية الصندوق في تخفيف معاناة المستفيدين، خاصة مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وتدهور العملة وارتفاع أسعار المواد الأساسية..داعياً التجار ورجال الاعمال الى المساهمة في دعم الصندوق.