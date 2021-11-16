قاسم بحيبح" يبحث مع ممثلي منظمات دولية سبل دعم القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مسئول الطوارئ بالمركز الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية داؤود الطاف، أوضاع القطاع الصحي وتدخلات منظمة الصحة.



واستعرض اللقاء مساهمات المنظمة في التخطيط لتدريب فريق وطني في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة الى بحث الدعم المقدمة لبلادنا في مجالات الطوارئ والجائحات الصحية.

من جانب اخر ناقش الوزير بحيبح، مع ممثل منظمة جون سنو لدى بلادنا إريك اوجارا، تعزيز الشراكة في القطاع الصحي.

واستعرض ممثل المنظمة التدخلات الصحية والأنشطة التي تعمل عليها ابرزها مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي والصعوبات، ومجالات التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة.

واكد الوزير، أهمية إنشاء النظام المعلوماتي الصحي المؤسسي والمركزي الموحد..مشدداً على ضرورة التنسيق مع الفريق الوزاري لتلافي القصور والتركيز على الحاجيات ذات الأثر المستمر والفاعل للقطاع الصحي.

ودشن وزير الصحة، اليوم، حزمة من المشاريع الصحية التي تنفذها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، بدعم جمعية إحياء التراث الإسلامي وصندوق إعانة المرضى بدولة الكويت الشقيقة.

ووقع الوزير والامين العام لجمعية الحكمة بعدن المهندس محمد عبدالواسع، مذكرة التفاهم التنفيذية لقائمة من المشاريع الصحية تشمل محطتين لتعبئة الاوكسجين وعيادتين متنقلتين وتقديم دعم بالأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية، ودعم مراكز الكلى والسرطان واقامة مخيمات طبية جراحية مجانية وتنظيم حملة لمكافحة الأوبئة المشاريع في محافظات عدن، وتعز، وابين، ولحج، وحضرموت، وشبوة، والحديدة، والضالع، وإب.