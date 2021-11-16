بدء دورة تدريبية حول مسح التغذية والوفيات (SMART) بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمحافظة المهرة، امس، الدورة التدريبية حول مسح التغذية والوفيات (SMART) والتي نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة اليونيسيف.



وتهدف الدورة على مدى خمسة ايام، اكساب 29 مشاركاً من الماسحين ورؤساء الفرق ومشرفي المسح ومدخلي بيانات، مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية حول التعريف بالمسح في المحافظة واهدافه ومنهجية "سمارت" وخصائصه والاخطاء الشائعة وتقنية السؤال عن الوفيات وميلاد الطفل والقياسات الانثروبومترية والاديما والاحالة وتحديد سوء التغذية الوخيم.

وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك، على اهمية العمل بجودة المسح ودقة البيانات باعتباره المسح الثالث المزمع تنفيذه في المحافظة لتقييم الحالة التغذوية للاطفال والاسر المستهدفة..مشدداً على ضرورة الأستفاده القصوى من مفردات الدورة وتطبيق مخرجاتها على الواقع العملي.

كما اختتم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اليوم، الدورة التدريبية التأسيسية للعامليين الصحيين في مجال المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية الحاد بدعم من منظمة اليونسيف للطفولة.