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مناقشة التحديات التي تواجه مستشفى عزان بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

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ناقش مدير مديرية ميفعة بمحافظة شبوة محمد بافقير، امس، مع مدير عام مستشفى عزان العام يسلم بجنف، أوضاع ونشاط المستشفى و إحتياجاته.

 

وشدد اللقاء، على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل سرعة حل ومعالجة المشاكل والصعوبات الرئيسة التي تعترض عمل ونشاط المستشفى خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في إحتياج مولدات كهرباء المستشفى من مادة الديزل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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