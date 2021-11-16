السفير الوحيشي يستعرض مع مسؤول روسي جرائم المليشيات الحوثية ضد المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور أحمد سالم الوحيشي، اليوم، مع نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموفيتش ماكسيموف، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنيـة.



واستعرض السفير الوحيشي، العدوان المستمر الذي تقوم به المليشيات الحوثية في مأرب، واستخدامها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ضد المدنيين والتي تسببت في استشهاد المئات واصابة الالاف من المدنيين بينهم نساء واطفال.

وأشـار الوحيشي، إلى انه ووفقاً لتقارير فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، فإن الفريق وثق العديد من الوقائع التي تثبت استمرار دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية عبر تهريب الأسلحة، وتدريب المقاتلين، وإرسال الخبراء والمقاتلين إلى اليمن، ونقل التكنولوجيا المستخدمة في اطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمفخخة ضد المدنيين في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

من جانبـه اكد المسؤول الروسي، موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن ..مجدداً ووقوف روسيا إلى جانب جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.