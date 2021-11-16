وزير الخارجية يثمن جهود مصر الداعمة للحكومة في شتى المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة غير المقيم لدى بلادنا احمد فاروق، العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.



وثمن الوزير بن مبارك، دعم جمهورية مصر العربية للحكومة الشرعية في شتى المجالات..مشيراً الى الدورة التدريبية التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية في القاهرة لعدد (46) مشاركاً من كادر وزارة الخارجية، بالإضافة الى ما يتم الإعداد له من مساعدات ومنح طبية و كذلك دورات تأهيلية لعدد من القطاعات الحكومية الأخرى.

واستعرض وزير الخارجية، مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية، في ضوء الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وسعيها لتوحيد الصف الوطني في مواجهة المليشيات الحوثية التي ما زالت مستمرة في هجومها العبثي على محافظة مأرب، ورفضها لكل دعوات السلام نتيجة تبعيتها وارتهانها للاملاءات الإيرانية، وفشل المجتمع الدولي في وضع حداً لتدفق الأسلحة الإيرانية إليها، برغم ما يشكله ذلك من خطر ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة عموما.

وحذر الوزير بن مبارك، من استمرار مراوغة ميليشيا الحوثي للمجتمع الدولي فيما يتعلق بخزان صافر النفطي..مؤكداً أهمية ممارسة ضغوط جدية على هذه الميليشيات، لمنع انهياره الوشيك والذي سيترتب عليه مخاطر بيئية و تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

بدوره جدد السفير المصري، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية، وللجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل وبما يكفل وحدة وامن واستقرار اليمن.