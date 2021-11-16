شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء فعاليات المخيم الطبي المجاني الأول لأمراض النساء والولادة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمستشفى الصداقة التعليمي العام بعدن، اليوم، فعاليات المخيم الطبي المجاني الأول لأمراض النساء والولادة الذي ينظمه القسم العلمي لأمراض النساء والولادة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن.



وسيقدم المخيم على مدى 12 يوماً، الخدمات الطبية للنساء المرضى والحوامل من خلال المعاينة المجانية بالعيادات الخارجية وتقديم الرعاية والأدوية المقدمة من عدد من الداعمين، بالاضافة الى الفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية والفحص المخبري المجاني بمختبرات المدينة الطبية.