تظاهرة حاشدة في الحبيلين تنديدا بانهيار العملة وتردي الوضع المعيشي

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر المئات من أبناء مدينة الحبيلين بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، تنديداً بانهيار العملة والتدهور المعيشي وانقطاع المرتبات.



وقالت مصادر محلية إن المئات من المواطنين والموظفين والجنود، تظاهروا في الشارع العام استجابة لدعوات شبابية.



وطالب المحتجون الحكومة والتحالف بصرف المرتبات المتوقفة منذ أشهر، ووضع حلول عاجلة لإنهاء انهيار العملة وارتفاع الأسعار.

كما هتفوا بشعارات تندد ماسموه "سياسة التجويع".



ومنذ عدة أسابيع تشهد المدينة احتجاجات أسبوعية تندد بتردي الوضع المعيشي جراء انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.



وواصلت العملة اليمنية هبوطها المتسارع، وسجل سعر الدولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 1530 ريالاً فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 400 ريال.



ويعاني اليمن الذي يشهد حرباً للعام الثامن على التوالي، من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، فضلاً عن الصعوبات المالية والاقتصادية الغير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد.

