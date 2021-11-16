‏الارياني يطالب المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية وملاحقة قياداتها المتورطة في جرائم تجنيد الاطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالب معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف جرائم تجنيد الاطفال.



وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، قال معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "نتذكر مأساة الملايين من أطفال اليمن القابعين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والمعرضين لمخاطر التجنيد واستخدامهم في العمليات القتالية، وحرمانهم من حقهم في التعليم والحياة بصورة طبيعية، اسوة باقرانهم في العالم".

‏واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية اقتادت عشرات الآلاف من الأطفال من منازلهم واحيائهم ومدارسهم، إلى معسكراتها وغسلت عقولهم بالشعارات العدائية والافكار الطائفية المستوردة من ايران، وزجت بهم الى موت محقق في جبهات القتال، في أكبر عملية استغلال للاطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.

‏واوضح ان مليشيا الحوثي تواصل استغلال أطفال اليمن في أعمال قتالية على مرأى ومسمع من العالم، وتقتاد الآلاف منهم كل يوم لمعاركها العبثية في مختلف جبهات القتال خدمة لمشروعها الانقلابي وتنفيذ الأجندة التوسعية الايرانية، دون أي اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.

ودعا الارياني المجتمع الدولي الى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، ومحاسبة المتورطين في جرائم تجنيد الاطفال من قيادات وعناصر المليشيا، وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.