رئيس الوزراء يوجه بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات للنازحين في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للنازحين في المحافظة على ضوء المستجدات الأخيرة.



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ الحديدة الحسن طاهر، على الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين تفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لسرعة تقديم المواد المساعدات الايوائية والغذائية للاسر النازحة.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ الحديدة الى تقرير حول الوضع الميداني في بعض مديريات المحافظة في ظل الفراغ الذي احدثه مغادرة القوات المشتركة لمواقعها، واستغلتها مليشيا الحوثي الانقلابية لتوسيع سيطرتها وارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين واضطرار مئات الاسر الى النزوح هربا من هذه الانتهاكات.. مشيرا الى التنسيق الجاري بين السلطة المحلية والحكومة لتقديم الايواء والمساعدات اللازمة للاسر النازحة، إضافة الى المستجدات الميدانية مع استمرار مقاومة ورفض أبناء تهامة للانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالمواقف الشجاعة من أبناء الحديدة وتهامة الرافضة للانقلاب الحوثي ووقوفهم في وجه هذه المليشيات الكهنوتية العنصرية، في ظل ما يتعرضوا له من ظلم وتمييز وانتهاكات وجرائم بشكل ممنهج، مترحما على أرواح الشهداء الابرار من المقاتلين الابطال الذين يقارعون مليشيا الحوثي في جبهات الحديدة واخرهم اركان حرب اللواء الرابع مقاومة تهامية العقيد هيثم بري ورفاقه، وكل شهداء معارك الدفاع عن الوطن والجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء ان تضحيات هؤلاء الابطال ستتوج بالنصر في هذه المعركة المصيرية والوجودية ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران الدموي في اليمن.. مشيرا الى ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقف وبكل قوة الى جانب الابطال في كل الجبهات ضد مليشيا الحوثي.. وقال " مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام وليس ضمن اجندتها، وهي مجرد أداة لتنفيذ مشروع ايران الدموي في اليمن والمنطقة".