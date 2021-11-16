غاز الطهي.. أزمة خانقة في محافظة إب واتهامات للحوثيين ببيع حصص المواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد محافظة إب (وسط اليمن)، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي منذ أسابيع زادت حدتها خلال الأيام الماضية، في ظل أزمة معيشية صعبة يواجهها المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن غالبية مديريات المحافظة تشهد أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، وسط اتهامات للحوثيين ببيع حصص المواطنين للمحطات التجارية والسوق السوداء التي تعود غالبيتها لقيادات حوثية.



وأضافت أن عدد كبير من الأسر لجأت إلى شراء الحطب نتيجة صعوبة الحصول على الغاز المنزلي الذي يتم توزيعه عبر عقال الحارات الموالين للحوثيين.



ولفتت المصادر إلى أنه وبالتزامن مع عدم وجود مادة الغاز في مراكز التوزيع الرسمية، تتوفر المادة بكميات كبيرة في السوق السوداء والمحطات التجارية، غير أن أسعارها "خيالية" بعد وصول سعر الأسطوانة الواحدة نحو 15 ألف ريال.

