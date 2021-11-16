السفير المصري يكرم 46 دبلوماسياً يمنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كرمت السفارة المصرية في الرياض،، عدداً من الكوادر الدبلوماسية اليمنية التي تدربت في الدورة الأولى لدى المعهد الدبلوماسي المصري، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.



واشار السفير المصري لدى الرياض احمد فاروق، الى إن هذه الدورة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر واليمن حكومة وشعبا..مؤكداً دعم مصر لليمن في مختلف المجالات خاصة في مجالات التدريب والتعاون الفني والتقني وغيرها..منوهاً ان تدريب ٤٦ دبلوماسياً يمنياً يعكس الالتزام المصري الثابت بدعم اليمن والحكومة اليمنية الشرعية ليس فقط في مجال التدريب الدبلوماسي وإنما في مختلف المجالات.

ولفت السفير فاروق، الى ان هناك دورات تم تنظيمها وأخرى سيتم تنظيمها مستقبلاً للكوادر اليمنية وبأعداد أكبر في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإعلام وغيرها من المجالات..مؤكداً موقف مصر الثابت والمساند للشعب اليمني والحكومة الشرعية وتقديم كافة أشكال الدعم لليمن..مشيراً الى ان الدعم المصري لليمن سيظل مفتوحاً وبلا حدود.

وأشار السفير فاروق إلى إن أمن البحر الأحمر جزء من الأمن القومي العربي والمصري وله خصوصية بالنسبة لمصر وهناك اهتمام مصري خاص بذلك وتنسيق لسريان الملاحة البحرية بشكل فعال وآمن.

وثمن رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي، جهود مصر الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المجالات لاسيما في مجال تأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية..مشيداً بالعلاقات اليمنية -المصرية التاريخية والمتميزة.

وقدم السفير عبدالقادر هادي، درع وزارة الخارجية، للسفير المصري.