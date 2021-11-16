شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقتحم منزل وزير يمني سابق بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اتهم وزير يمني سابق، مليشيا الحوثي الموالية لإيران، الاثنين 15 نوفمبر 2021م، اقتحام منزله في حي سعوان، شمال شرقي العاصمة صنعاء، في مسعى للاستيلاء عليه.

وقال وزير الإدارة المحلية السابق، عبدالرقيب فتح، في تغريدة على موقع التغريد العالمي “تويتر”: هجوم كاسح الآن.. تقوده الميليشيات المسلحة الحوثية للاستيلاء على منزلي في المدينة الحضرية سعوان.

وأشار الى أن القيادي “طه العليبي” هو من يقوم المسلحين المقتحمين للمنزل.

يأتي ذلك بعد يومين من مداهمة منزل امراة من قبل مليشيا الحوثي بحي صوفان بصنعاء والاستيلاء عليه.

وصادرت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية مئات المنازل لقيادات حكومية ومدنية وعسكرية وأمنية بذريعة انهم مناهضين لها، مستخدمة القضاء ومايسمى “الحارس القضائي” أداة لتنفيذ إجراءاتها الانتقامية.

وقبل أيام تظاهر العشرات من ملاك منازل وعقارات في حي سعوان، تنديداً بقرار مليشيا الحوثي طردهم وتهجيرهم من منازلهم ومصادرة عقاراتهم ومنع آخرين من البناء في املاكهم وعدم السماح لهم بالتصرف بها.