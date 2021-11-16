شكرا لبحثكم عن خبر ​مركز العزل بالضالع يعيد ترتيب المهام لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم د. جهاد محمد أحمد حسن مدير مركز العزل العلاجي لكورونا في الضالع، أمس، اجتماعًا لمناقشة جملة من القضايا التي تهم المركز الوحيد بالمحافظة.

ويذكر أن اللقاء ركز على عدد من النقاط المهمة كالجانب التوعوي والتثقيفي لمخاطر الفيروس الذي يشكل خطرًا على أبناء المدينة إلى جانب النظر في سبل الوقاية والإرشاد وتوعية المجتمع.

ومن ضمن النقاط التي ناقشها اللقاء استئناف الدورات التطويرية للكادر الصحي في المركز واحتياجاته من الأدوية وكذا الانتظام أثناء سير العمل بشكل دائم وتكريس كل الجهود والطاقات لمكافحة الوباء والحد من انتشاره.

ودعا حسن الجميع للاستمرار والعمل بروح الفريق الواحد والاستعداد الدائم لاستقبال المرضى ودعا في حديثه أبناء المحافظة إلى عدم التساهل مع الوباء الذي مازال ينشط في اليمن وفي بلدان عدة.