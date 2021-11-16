شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. هجوم فاشل للحوثيين في قطاع الثوخب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المركز الإعلامي لمحور الضالع أمس الاثنين أن القوات المسلحة الجنوبية كبدت الحوثيين خسائر جديدة في صفوف مقاتليهم وآلياتهم الحربية.

وأشار المركز إلى "مقتل 7 من عناصر الحوثي وجرح آخرين وإحراق آلية بما فيها من عيار وأفراد وسط مواجهات اندلعت إثر محاولة هجومية فاشلة لعناصر المليشيات باتجاه قطاع الثوخب شمال غرب الضالع".

وتمكنت وحدات القوات الجنوبية المرابطة في القطاع في ساعة متقدمة يوم الأحد من كسر محاولة هجومية واسعة شنتها المليشيات الحوثية باتجاه مواقع شعب أحمد وحبيل ناجي وسرعان ما انكسرت فيها وعادت أدراجها مثقلة بخسائرها الجديدة حسب المركز.

وجاءت المحاولة الهجومية ردًا على ما تكبدته من خسائر يوم السبت بعد تنفيذ وحدات القوات الجنوبية عملية نوعية تكللت بمصرع وجرح 5 من عناصر الحوثي وسط مواقع تمركزهم.