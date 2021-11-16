- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: تجنيد 600 مقاتل من أبناء لودر إلى شبوة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية، أمس الأربعاء، عن تحركات شهدتها مدينة لودر بأبين لمجاميع كبيرة على مدى اليومين الماضيين بهدف تحشيد مئات الشباب من طلاب المدارس للصف التاسع والثانوية العامة إلى محافظة شبوة، وكشفت مصادر قيام نجل شقيق رجل الأعمال البارز أحمد العيسي بتجنيدهم.
وأكدت مصادر لـ "الأيام" أن الشباب المتجهين إلى شبوة قد وصل عددهم 600 شاب لغرض تجنيدهم ضمن القوات المحسوبة على حزب الإصلاح في شبوة.
وقال مراسل "الأيام" إن شاحنات شوهدت وهي تنقل مجاميع كبيرة من الشباب في ملعب مدرسة الصديق بمدينة لودر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.
وقال العديد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية، إن الدفع بهؤلاء الشباب وتحشيدهم وتجنيدهم من قبل "جماعات الإخوان" والذهاب بهم إلى شبوة "يعتبر محرقة لهذه الوجوه البريئة، ويمثل مؤامرة ضد أبناء مديرية لودر الذين يدفعون الثمن غالياً على مواقفهم خلال مراحل الصراع الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: تجنيد 600 مقاتل من أبناء لودر إلى شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.