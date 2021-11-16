شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: تجنيد 600 مقاتل من أبناء لودر إلى شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية، أمس الأربعاء، عن تحركات شهدتها مدينة لودر بأبين لمجاميع كبيرة على مدى اليومين الماضيين بهدف تحشيد مئات الشباب من طلاب المدارس للصف التاسع والثانوية العامة إلى محافظة شبوة، وكشفت مصادر قيام نجل شقيق رجل الأعمال البارز أحمد العيسي بتجنيدهم.

وأكدت مصادر لـ "الأيام" أن الشباب المتجهين إلى شبوة قد وصل عددهم 600 شاب لغرض تجنيدهم ضمن القوات المحسوبة على حزب الإصلاح في شبوة.

وقال مراسل "الأيام" إن شاحنات شوهدت وهي تنقل مجاميع كبيرة من الشباب في ملعب مدرسة الصديق بمدينة لودر يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وقال العديد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية، إن الدفع بهؤلاء الشباب وتحشيدهم وتجنيدهم من قبل "جماعات الإخوان" والذهاب بهم إلى شبوة "يعتبر محرقة لهذه الوجوه البريئة، ويمثل مؤامرة ضد أبناء مديرية لودر الذين يدفعون الثمن غالياً على مواقفهم خلال مراحل الصراع الماضية".