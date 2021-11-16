شكرا لبحثكم عن خبر "الاقتصادية" تحذر من بيع عقارات وأصول او إبرام أي عقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المؤسسة الاقتصادية اليمنية أمس الإثنين المستثمريين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بعدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات (البيع والشراء) لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت. وأكدت الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في تعميم قانوني أنه "لا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مال وحق عام".

وأوضح التعميم القانوني أنه"للراغبين بإبرام عقود إيجار او شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونًا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بمديرها العام العميد سامي السعيدي، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمؤسسة بإعداد هذه العقود ومراجعتها".

وأكد التعميم أن كل "عقد ابرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني فهي عقود باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أية التزامات قانونية تجاه المؤسسة، وتحتفظ المؤسسة بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة".