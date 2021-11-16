الإمارات تتضامن مع السعودية ضد إرهاب الحوثي: أمننا كلٌ لا يتجزأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تتضامن مع السعودية ضد إرهاب الحوثي: أمننا كل لا يتجزأ

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعربت دولة الإمارات، الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف خميس مشيط السعودية بطائرة مفخخة.



وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الخارجية الإماراتية،وفقا للبيان الذي بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

كما أكدت أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

البيان أكد أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.