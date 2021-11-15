شكرا لبحثكم عن خبر خسائر جديدة بصفوف الحوثيين إثر هجوم فاشل شمالي الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت مليشيا الحوثي خسائر جديدة في صفوفها وآلياتها، الاحد، تمثلت بمصرع نحو سبعة من عناصرها وجرح آخرين وإحراق الية بما فيها وسط مواجهات اندلعت إثر محاولة هجومية فاشلة لعناصر المليشيا باتجاه قطاع الثوخب، شمالي المحافظة، بحسب ماذكره المتحدث باسم القوات الجنوبية، محمد النقيب.

وذكر النقيب في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني"، بأن القوات المشتركة المرابطة بالقطاع تمكنت في ساعة متقدمة من هذا اليوم من كسر محاولة هجومية شنتها المليشيا الحوثية وسرعان ما انكسرت فيها وعادت ادراجها مثقلة بخسائرها الجديدة.

وأشار الى أن هذه المحاولة الهجومية جاءت رداً على ما تكبدته مليشيات العدو من خسائر يوم أمس السبت بعد تنفيذ وحدات القوات المشتركة عملية نوعية تكللت بمصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

وشهدت جبهة الضالع خلال الفترة الماضية هدوء حذر، بالتزامن مع وقوع اشتباكات متقطعة.