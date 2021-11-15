شكرا لبحثكم عن خبر محسن الحاكم و بشار الحكم يحصدان سيف الشهيد المعصري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الشعيب | عادل حمران

فاز الشابين محسن قاسم محمد ناشر الحكم من ابناء قرية مهنان و بشار خالد الحكم، من ابناء لنجود،مساء اليوم الإثنين، بمزاد الشهيد عبدالعزيز المعصري ابو فهد، والذي كان عبارة عن سيف الشهيد "المعصري".

وشارك في المزاد عشرات الداعمين من ابناء الشعيب ومريس وابتدا المزاد بمئة دولار واستمر لمدة ثلاثة أيام و انتهى ب 30 الف وخمس مئة دولار، وكان الفوز من نصيب ابناء سهم النجدي الشابين محسن الحاكم وبشار الحكم، الذي لم يرتضوا الا بالحصول على سيف الشهيد ابو فهد المعصري رحمه الله واسكنه فسيح جنانه.

وتم الاتفاق بان مبلغ المزاد سوف يتم التبرع به لصالح طريق (العوابل المضو)، والذي بدأ العمل فيها بمساهمة مجتمعية شارك فيها ابناء الشعيب داخل الوطن وخارجه، وتهدف الى رصف 5 الف متر من الطريق الوعرة التي انهكت حياة المواطنين وفاقمت معاناتهم منذ سنوات طويلة.

ولقيت فكرة المزاد قبول واسع وتفاعل مجتمعي كبير من كل ابناء الشعيب داخل الوطن وخارجه، الذين قدموا عظيم التهاني و التبريكات الى هؤلاء الشابين الذين يعدوا من ابرز شباب الشعيب والذين لهم بصمات خيرية طيبة في شتى الاعمال الخيرية وليس غريب على ابناء الحكم دفع هذا المبلغ في سبيل الخير وفي سبيل طريق من اجل تخفيف المعاناة وردم الصعوبات من طريق المواطنين.