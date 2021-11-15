شكرا لبحثكم عن خبر تكليف العطاس بعمادة كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المكلا – خاص: اصدر رئيس جامعة حضرموت أ.م. محمد سعيد خنبش اليوم الاثنين القرار الاداري رقم (240 ) لعام 2021م قضى في مادته الاولى بتكليف د. وليد احمد صالح العطاس للقيام بمهام عميد كلية التعليم المفتوح في الجامعة. وقضت المادة الثانية منه بإلغاء اي تعيين سابق في المنصب. والزمت المادة الثالثة الجهات المختصة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

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