شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..وفد قبلي يمني يزور ”ليبيا” ويقدم هديتان لـ”المشير خليفة حفتر” ويعلن ”مبايعته” (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم وفد قبلي يمني خلال زيارته لمدينة بنغازي الليبية هديتان، للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلته قناة "ليبيا الحدث"، اليوم الاحد.

والهديتان اللتان قدمها وفد قبلي من قبائل دهم اليمنية، هما عبارة عن مزرعة في محافظة الجوف مع دراسة جدوى اقتصادية لإصلاحها، إضافة إلى تقديم هدية أخرى هي عبارة عن "خاتم عقيق يماني" ضد السحر والعين.

وأثنى الوفد على المشير حفتر ودوره في مكافحة الارهاب.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن المشير خليفة حفتر التخلي عن منصبه كقائد للجيش الليبي لثلاثة أشهر؛ في أوضح مؤشر على اعتزامه الترشح للرئاسة في انتخابات ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر القادم، أما الجولة الثانية ستجرى في وقت متزامن مع الانتخابات البرلمانية.