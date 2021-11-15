شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تعلن تسهيلات التقسيط للمسددين وحملة الفصل عن المتخلفين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن تقديم كافة التسهيلات للمشتركين في عملية التقسيط للفواتير وذلك نتيجة للظروف المعيشية التي يعاني منها المواطنين .

وجاء ذلك في تعميم صادر عن عمليات المؤسسة العامة لكهرباء عدن حول المرحلة الأولى لخطة التحصيل للمواقع المستهدفة للحملة السكني والمخططات العمرانية وعملية الفصل على المشتركين المتخلفين عن التسديد وعليهم مبلغ أكثر من 200 ألف وتبدأ الحملة من تاريخ 2021/11/16م. وحددت العمليات مناطق سير الحملة في المناطق الثلاث ... المنطقة الأولى: منطقة الصولبان العريش - مديرية خورمكسر الشارع الرئيسي - مديرية المعلا (العمائر المملوكة لشخص واحد والموزعة على مديريات بذات الشخص - الوحدات السكنية) المنطقة الثانية: شارع التسعين امتداداً لمنطقة فلل الانشاءات البساتين. منطقة اللحوم - مديرية دار سعد. الممدارة خلف ملعب 22 - مديرية الشيخ عثمان. المنطقة الثالثة: كورنيش المحافظ ريمي منطقة التقنية. منطقة إنماء القديمة والجديدة. منطقة مرسى علم. منطقة درة عدن. منطقة عدن الجديدة. وتدعو كهرباء عدن جميع المواطنين إلى الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهري بهدف تمكين المؤسسة من الايفاء بالتزامتها وإستمرارها بتقديم الخدمة بالحد الممكن.

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