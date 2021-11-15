عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 20 عنصر حوثي في معارك طاحنة غرب البلاد

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

قتل 20 حوثيا، الإثنين، في معارك طاحنة مع القوات اليمنية المشتركة، غربي اليمن.



وتدخل المعارك العنيفة يومها الرابع في محافظة الحديدة عقب إخلاء المقاومة المشتركة لمواقع محيطه الاستراتيجية بموجب اتفاق ستوكهولم قبل أن تكسر المليشيات الاتفاق الأممي وتجتاح المناطق التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح.

وذكرت المقاومة المشتركة، في بيان، أن معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي شاركت فيها المدفعية الثقيلة بكثافة، حيث وجهت ضربات مركزة لتعزيزات وتحركات حوثية شمال مركز مدينة "حيس" في الريف الجنوبي للحديدة.

وبحسب البيان فإن "20 عنصراً حوثياً على الأقل قتلوا وجرح آخرون بضربات مركزة للقوات المشتركة شمال مركز مدينة حيس جنوبي الحديدة".

كما تم تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال المعارك الطاحنة في ذات الجبهة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي من المحافظة الساحلية.

في الصدد، أجرت القوات الجنوبية، عملية تبادل جثامين مع مليشيات الحوثي شملت 8 جثث من الطرفين.

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، في بيان، إن جهود وساطة محلية نجحت في إبرام عملية تبادل جثامين، شملت 4 جثامين مقابل 4 جثث لعناصر مليشيات الحوثي.

وبحسب البيان فإن عملية التبادل تمت على الحدود الشمالية لمنطقة يافع مع محافظة البيضاء وشملت قتلى ماتوا بداية اندلاع المواجهات 2019 وتم مواراتهم في مقبرة الشهداء بحبيل جباري بالضالع.

ومن بين الجثامين التي تم تبادلها جثة القيادي البارز في المقاومة الجنوبية علي الصايدي الذي سقط في كمين نصبته مليشيات الحوثي في بلدة "باجة" شمالي الضالع، وفقا لذات المصدر.

وتعد صفقة تبادل الجثامين بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي في الضالع هي الثانية خلال شهرين، إذ أبرمت في سبتمبر/ أيلول الماضي صفقة شملت تبادل 44 جثة من الطرفين.