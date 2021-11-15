شبوة.. ضبط وإتلاف 3500 كيس دقيق غير صالح للاستخدام البشري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، الإثنين، إتلاف شحنة دقيق غير صالح للاستخدام بعد ضبطها في أحد مداخل مدينة عتق مركز المحافظة جنوبي البلاد.



وقال المركز الإعلامي لمحافظة شبوة في بيان، إن "قوات الأمن الخاصة ضبطت 3500 كيس دقيق غير صالح للاستخدام البشري كانت متجهة إلى عدن على متن 5 مقطورات".



وأوضح أن تقرير اللجنة المكلفة بالتدقيق على المواد الغذائية بين أن كميات الدقيق كانت تحتوي على إصابات حشرية خطيرة وبكميات كبيرة جدا ترى بالعين المجردة وغير صالحة للاستخدام البشري إطلاقاً.



وأشار البيان إلى أنه وبإشراف من النيابة العامة في عتق قامت القوات الخاصة بإتلاف كميات الدقيق بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والهيئة العامة للمواصفات.



ولفت إلى اللجنة المكلفة أكدت على استمرار المتابعة الدقيقة على المواد الغذائية وحرصها الشديد على حماية المستهلك سواء كان في محافظة شبوة أو خارجها.

