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شبوة.. ضبط وإتلاف 3500 كيس دقيق غير صالح للاستخدام البشري

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، الإثنين، إتلاف شحنة دقيق غير صالح للاستخدام بعد ضبطها في أحد مداخل مدينة عتق مركز المحافظة جنوبي البلاد.
 
وقال المركز الإعلامي لمحافظة شبوة في بيان، إن "قوات الأمن الخاصة ضبطت 3500 كيس دقيق غير صالح للاستخدام البشري كانت متجهة إلى عدن على متن 5 مقطورات".
 
وأوضح أن تقرير اللجنة المكلفة بالتدقيق على المواد الغذائية بين أن كميات الدقيق كانت تحتوي على إصابات حشرية خطيرة وبكميات كبيرة جدا ترى بالعين المجردة وغير صالحة للاستخدام البشري إطلاقاً.
 
وأشار البيان إلى أنه وبإشراف من النيابة العامة في عتق قامت القوات الخاصة بإتلاف كميات الدقيق بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والهيئة العامة للمواصفات.
 
ولفت إلى اللجنة المكلفة أكدت على استمرار المتابعة الدقيقة على المواد الغذائية وحرصها الشديد على حماية المستهلك سواء كان في محافظة شبوة أو خارجها.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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