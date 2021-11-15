محافظ تعز: برنامج الأغذية العالمي وافق على استمرار تقديم المساعدات بالآلية السابقة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الاثنين، موافقة برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة، على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية وفق الآلية السابقة.



جاء ذلك في اجتماع موسع مع برنامج الأغذية العالمي وعدد من منظمات الشريكة لمناقشة آليات جديدة لتقديم المساعدات الغذائية وزيادة نسبة المستفيدين في المحافظة.



تطرق شمسان الى أن عملية التسجيل البيرومتري وعمليات تحديث المعلومات الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي لضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية للمستفيدين في مديريات صالة والمظفر والقاهرة.



وأشار إلى ما تعانيه المحافظة من استمرار الحصار وصعوبات التنقل ووصول السلع والخدمات وعدم توفر الوقت المناسب بالتحول من تقديم المساعدات الغذائية إلى المساعدات النقدية.



وقال محافظ تعز، إن برنامج الأغذية العالمي وافق على الاستمرار بنفس الآلية السابقة بتقديم المساعدات الغذائية والقيام بإجراءات التسجيل البيرومتري وآلية الانتقال من آلية القسائم إلى آلية البطائق الالكترونية والتي على ضوئها سيتم تسليم المساعدات الغذائية وضمان وصولها لمستحقيها .



وأكد أن العمل على تطبيق النظام الآلي الحديث هي آلية عالمية متقدمة والتي من خلالها تضمن وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها.



ودعا شمسان، جميع المواطنين المشمولين في المساعدات الغذائية في إطار المديريات التي يجري فيها تطبيق المسح البيرومتري للاستجابة والتسجيل في المسح الميداني الذي يقوم به برنامج الأغذية في إطار المديريات وتدوين بياناتهم الصحيحة لضمان وصول استحقاقهم من المساعدات.



وعبر عن شكره لبرنامج الأغذية العالمي وجميع المنظمات الدولية العاملة لما تبذله من جهود بتقديم المساعدات الغذائية والتنموية لتخفيف حدة المعاناة عن أبناء المحافظة.



من جهته قال هندوبي احمد مدير البرنامج الأممي في محافظة تعز إن"البرنامج مستمر في تقديم المساعدات الغذائية ولن يتم الانتقال إلى المساعدات النقدية في الوقت الراهن".



كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطة المحلية في إطار توفير الأجواء المناسبة والتسهيلات اللازمة لعملية المسح البيرومتري القائم في المديريات والذي سيمثل نقطة تحول حقيقة لضمان وصول للاستحقاقات الغذائية لمستحقيها.

