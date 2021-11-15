السفير الشعيبي يستعرض مع الخارجية الالمانية الدور التخريبي لايران في تأجيج الحرب ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى المانيا السفير يحيى الشعيبي، اليوم، مع مدير ادارة الشرق الاوسط في الخارجية الألمانية غريغوري بلدجيان، مستجدات الأوضاع في بلادنا واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في الجرائم الإنسانية التي تستهدف الشعب اليمني.



واستعرض الشعيبي، الدور التخريبي والسلبي لإيران وتأجيج الحرب باليمن ودعمها التصعيد الحوثي على مأرب وتزويد الميلشيات بالصواريخ البالستية والمسيرات..مشدداً على اهمية الضغط الالماني والاوروبي والدولي على ايران ووقف دورها التخريبي ودعمها المليشيا الارهابية..مؤكدا حرص الحكومة على السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، اكد المسؤول الألماني، حرص المانيا للوصول الى السلام في اليمن، ودعم جهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة، واهتمام المانيا بأن تصب كل الجهود الدولية والاقليمية في دعم جهود السلام في اليمن.