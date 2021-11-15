التحالف يقتل 140 عنصرًا حوثيًا في 26 عملية بمأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يقتل 140 عنصرا حوثيا في 26 عملية بمأرب والبيضاء

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 26 استهدافا للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.



وأعلن التحالف مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية في مأرب والبيضاء. كما أعلن تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، نشر الأحد، صورا لعمليات الاستهداف ضد ميليشيات الحوثي وآلياتها في صرواح والبيضاء والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 80 عنصرا حوثيا.

وذكرت مصادر، الأحد، أن قوات التحالف الجوية أحبطت محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب.

وأضافت أن عملية التحالف جرت أثناء تجمع لعناصر حوثية لتنفيذ الهجوم على "البلق" الشرقي، وأشارت إلى أنه تم خلال العملية تدمير 6 آليات عسكرية للحوثيين وقتل أكثر من 80 حوثيا.