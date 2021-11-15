الكويت و"الأمم المتحدة" تبحثان آخر التطورات على الساحة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، آخر التطورات على الساحة اليمنية، والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن الشقيق. وأكد وزير الخارجية الكويتي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الخلاف الدائر في اليمن استنادا إلى مبادرة المملكة العربية السعودية للسلام في اليمن، ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم 2216 لتجاوز الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق. من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن بالغ التقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها نحو دعم أشقائها في اليمن ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.

