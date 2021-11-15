محافظ تعز يناقش مع الغذاء العالمي استمرار تقديم المساعدات وزيادة نسبة المستفيدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع منظمة الغذاء العالمي وعدد من المنظمات الشريكة، لمناقشة آليات جديدة لتقديم المساعدات الغذائية وزيادة نسبة المستفيدين في المحافظة.



وتطرق المحافظ شمسان، الى عملية التسجيل البيرومتري وعمليات تحديث المعلومات الذي تنفذه برنامج الغذاء العالمي لضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية للمستفيدين في مديريات صالة والمظفر والقاهرة.. مشيراً الى ما تعانية المحافظة من استمرار الحصار وصعوبات التنقل ووصول السلع والخدمات وعدم توفر الوقت المناسب بالتحول من تقديم المساعدات الغذائية الى المساعدات النقدية.

وقال محافظ تعز في الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة المهندس رشاد الاكحلي وعارف جامل ومحمد الصنوي، ومدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي" ان برنامج الغذاء العالمي وافق على الاستمرار بنفس الآلية السابقة بتقديم المساعدات الغذائية والقيام بإجراءات التسجيل البيرومتري و آلية الانتقال من آلية القسائم الى آلية البطائق الالكترونية والتي على ضوئها سيتم تسليم المساعدات الغذائية وضمان وصولها لمستحقيها".

وأضاف" ان العمل على تطبيق النظام الآلي الحديث هي آلية عالمية متقدمة والتي من خلالها تضمن وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها".. معبراً عن شكره لبرنامج الغذاء العالمي وجميع المنظمات الدولية العاملة لما تبذله من جهود بتقديم المساعدات الغذائية والتنموية لتخفيف حدة معاناة أبناء المحافظة..داعياً جميع المواطنين المشمولين في المساعدات الغذائية في اطار المديريات التي يجري فيها تطبيق المسح البيرومتري للاستجابة والتسجيل في المسح الميداني الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي في اطار المديريات وتدوين بياناتهم الصحيحة لضمان وصول استحقاقهم من المساعدات.

من جهته، اكد مدير برنامج الغذاء العالمي بـمحافظة تعز هندوبي احمد، استمرار البرنامج في تقديم المساعدات الغذائية..معبراً عن تقديره للجهود التي تبذلها السلطة المحلية في اطار توفير الأجواء المناسبة و التسهيلات اللازمة لعملية المسح البيرومتري القائم في المديريات والذي سيمثل نقطة تحول حقيقة لضمان وصول للاستحقاقات الغذائية لمستحقيها.