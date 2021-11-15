السفير اليزيدي يبحث مع مسؤول جزائري اوضاع الطلاب اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى الجزائر علي اليزيدي، اليوم، مع المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير بوزيان أحمد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد في الجزائر.



واستعرض السفير اليزيدي، تطورات الاوضاع في اليمن وما تمارسه المليشيات الحوثية من جرائم ضد الشعب اليمني ومحاصرتها المدن الاهلة بالسكان وخاصة في مأرب وقصفها بالصواريخ البالستية والطيران المسير مما ادى الى سقوط مئات القتلى والاف الجرحى معظمهم من النساء والأطفال..مشيراً الى تدخل إيران في الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني.

وسلم السفير اليزيدي، المسؤول الجزائري تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والذي وثق العديد من الوقائع التي تثبت استمرار دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية عبر تهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين.

من جانبه أكد المسؤول الجزائري، وقوف الجزائر الى جانب اليمن وشرعيته الدستورية..مجدداً حرص الجزائر على سلامة اليمن ووحدة اراضيه.