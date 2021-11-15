بن بريك يلتقي عددا من وجهاء وشخصيات مديرية جيشان بمحافظة أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي أمس، عددا من وجهاء والشخصيات الاجتماعية بمديرية جيشان في محافظة أبين.



وفي اللقاء، رحب اللواء بن بريك، بجميع الحاضرين اللذين نقلوا له صورة واضحة عن الوضع العام في محافظة أبين عموماً ومديرية جيشان على وجه الخصوص، وما تتعرض له من حصار مطبق من قبل مليشيات الحوثي التي تتقدم بشكل يومي نتيجة تقاعس وغياب الجهات الحكومية المعنية في ضبط ودحر تلك المليشيات عنها.

وناقش الحاضرون مع اللواء بن بريك، هموم الناس ومشكلاتهم في المديرية بجميع القطاعات أهمها قطاعي الصحة والتربية وما يعانوه من جراء ذلك الحصار.

كما تطرق اللقاء، للوضع العسكري والأمني الذي تعاني منه المحافظة، وكذا وضع القوات العسكرية والأمنية المسرحة قسراً من وظائفها.

وفي اللقاء، أكد اللواء أحمد سعيد، أن أبين عزيزة وشريان ممتد على الخط الساحلي الجنوبي، مشدداً على ضرورة التوعية للم الشمل وتوحيد الصف الجنوبي والوقوف إلى جانب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية ومقاومتها وقفة رجل واحد لدحر القوات الغازية وتطهير مناطقنا الجنوبية من دنس إيران وزبانيتها في المنطقة لاجتياز هذه المرحلة.

هذا وطمأن رئيس الجمعية الوطنية، وجهاء أبين وشخصياتها أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يعمل جاهداً في جميع الاتجاهات على استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

وفي ختام اللقاء وجه اللواء أحمد سعيد، عيسى رعفيت رئيس لجنة التربية والتعليم العام والفني في الجمعية والدكتورة نجلاء السعدي، مسؤولة الإغاثة في الجمعية في النظر بقضايا وهموم قطاعي التربية والتعليم، والصحة في المديرية، والبحث في إمكانية تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للقطاعين وفقاً للإمكانيات المتاحة.

حضر اللقاء، صالح أحمد الحماصي، عضو الجمعية والشيخ حسين علي بن محمد، شيخ مشائخ غلة والشيخ صالح مسعود موسى، عضو قيادة مديرية جيشان ومبارك أحمد حسين، عضو قيادة مديرية جيشان وعوض محمد صالح، مدير التربية والتعليم مديرية جيشان..