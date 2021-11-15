وزارة الإدارة المحلية تناقش تقرير الوضع الحالي للسلطة المحلية في المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة على الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع موظفي الوزارة، آليات التنسيق لدعم التنمية المحلية في الوحدات الإدارية للسلطات المحلية بالمحافظات المحررة.



وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية، على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المركزي والمحلي لتفعيل التنمية المحلية في كافة الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات التابعة لها..مشيراً الى ان مناقشة مجلس الوزراء لتقرير وزارة الادارة المحلية في جلسته الاخيرة يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية في المحافظات.

وشدد الوكيل مشبح، على أهمية التعاون مع الوحدات الإدارية للرفع بالموارد المالية والمثمثلة بالايردات الزكوية والرسوم المحصلة لعدد من التراخيص والخدمات والضرائب المستحقة ذات الطابع المحلي وفقاً للقوانين والقرارات النافذة، ووضع الأُسس الإدارية والضوابط الرقابية وتصحيح مسار العملية التنموية وفرض العقوبات لكل من يتسبب في الاخلال بعملية الموارد والتي تعد عصب العملية الاقتصادية وعمود البنية التحتية للدولة، ووضع الخطط والبرامج السليمة التي تسهم بفاعلية وايجابية في تطوير وتعزيز الانشطة المالية بشكل عام وتنمية الموارد المالية بفعالية اكبر وفقاً للتوجه العام للحكومة.