برنامج "قلمي" يفوز بجائزة مبادرات الشباب التطوعية الإنسانية بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فازت مؤسسة قلم للإبداع بمحافظة حضرموت، بجائزة مبادرات الشباب التطوعية الإنسانية بالكويت 2021 من بين 600 مبادرة تقدمت على مستوى الوطن العربي.



وقال رئيس المؤسسة فادي بافضل وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن المؤسسة تقدمت ببرنامج "قلمي" لبناء قدرات الأمميين ومدته ستة شهور، وهو عبارة عن كتابة وقراءة وخط إلى جانب مهارات حياتية متنوعة وأساسيات الكمبيوتر وإنجليزي وتنمية بشرية لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف "إن هذه الجائزة تمثل إضافة جديدة للمؤسسة وحصدها الجوائز على المستوى العربي والدولي، بعد فوزها بجائزة أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية وجائزة الشباب العربي المتكاملة برعاية جامعة الدول العربية وجائزة الشباب العربي بمناسبة الكويت عاصمة للثقافة العربية والإسلامية 2018 وجائزة أفضل شاب للأعمال التطوعية بالإسكندرية وجائزة الحفاظ على الثقافة العربية في لبنان وحصول المؤسسة على الترتيب 59 مشاركة ضمن مسابقة اليونسكو الدولية لمحو الأمية".