انعقاد لقاء بسيئون لمنسقي قطاعات العمل الانساني بـ (YDN)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية (YDN) بوادي حضرموت، اليوم، لقاء لمنسقي قطاعات العمل الانساني بالشبكة، لمناقشة آليات العمل في المرحلة المقبلة لتعزيز نشاط المنظمات نحو التخصص في مجالات تواكب خطة الاستجابة العاجلة واهداف التنمية المستدامة .



وتطرق اللقاء الذي ترأسه مدير مكتب (YDN) بوادي حضرموت مبارك بن شهاب، الى تقديم شرح حول مهام منسقي قطاعات العمل الانساني وسبل إدارة الاجتماعات مع مسؤولي القطاعات بالمنظمات الاعضاء ، إلى جانب توضيح التقارير والخطط لكل قطاع.

وجرى في اللقاء التأكيد على أهمية التدريب النوعي في القطاعات لرفع قدرات العاملين واكسابهم المهارات التي تساعد في تحسين الأداء والمواكبة الحديثة للمرحلة الراهنة.