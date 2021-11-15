التحالف يعلن مقتل 140 عنصرا إرهابيا وتدمير 18 آلية حوثية خلال عمليات في مأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، مقتل 140 عنصرا حوثيا إرهابيا ودمر 18 آلية عسكرية في مأرب صرواح والبيضاء.



وأضاف التحالف أن حصيلة القتلى جاءت بعد تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشليات الحوثي الانقلابية في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه نفذ 11 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وخلال الأيام الماضية، تكبدت مليشيات الحوثي هزائم قاسية على يد قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة، وذلك في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب.

وأحرزت قوات الجيش اليمني تقدما ملحوظا في الجبهات الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد، فيما تدور المعارك على أشدها في جبهات مأرب (شرق)، وهو محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.