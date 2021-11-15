الوكيل السعيدي يفتتح فندق سياحي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم ، فندق المطار السياحي بمدينة سيئون بتكلفة اجمالية بلغت 800 ألف ريال سعودي.



وطاف وكيل المحافظة المساعد ومعه المدير العام لمديرية سيئون محمد العامري، ومدير عام مكتب السياحة بوادي حضرموت علي السقاف، في أجنحة وصالات الفندق المصنف من قبل مكتب السياحة فئة ( نجمة واحدة )ويتكون من 24 غرفة وجناح موزعة على دورين إلى جانب حوش تم تخصيصه موقف للسيارات إضافة إلى مرافق خدمية أخرى .

وأكد الوكيل السعيدي دعم السلطة المحلية لكافة رؤوس الأموال والقطاع الخاص لكافة المستثمرين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم لتنفيذ مشاريعهم التنموية في مختلف المجالات .