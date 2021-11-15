شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يغادر عدن إلى العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

غادر مطار عدن الدولي قبل قليل عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية بدعوة كريمة من قيادة المملكة.



تأتي هذه الدعوة الكريمة لزيارة المملكة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية.

ويرافق الرئيس القائد في زيارته الرسمية، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الدكتور ناصر محمد الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والاستاذ علي عبدالله الكثيري نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، المتحدث الرسمي للمجلس، والاستاذ محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات أنيس الشرفي، وناصر أحمد حويدر، ويحيى غالب الشعيبي، وأحمد حسين الربيزي.