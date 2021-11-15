اجتماع بعدن يناقش جاهزية اللاعبين المشاركين في المهرجان العربي للدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع الرياضة خالد الخليفي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس اتحاد الدرجات محمد عيدروس استعدادات وجاهزية اللاعبين المشاركين في المهرجان العربي للدراجات الذي سيقام خلال الفترة من 22 وحتى 28 نوفمبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.



وفي اللقاء، حث الخليفي المشاركين على تقديم افضل ما عندهم وتحقيق نتائج مشرفة للوطن من خلال تمثيلهم لليمن في المهرجان ..مؤكداً دعم الوزارة لمثل هذه المشاركات.

وتضم البعثة اليمنية التي تشارك في فئات الشباب والناشئين سباقين ضد الساعة، المدرب وجدي الحجر واللاعب عمرو الدبعي، عدن فئة الشباب واللاعب عبدالقادر افاق، لحج فئة الناشئين واللاعب عبدالله بازهير، حضرموت فئة الناشئين .

حضر اللقاء، مستشار وزير الشباب والرياضة عبدالحميد السعيدي ومدير عام النشاط الرياضي رائد علي نعمان ومدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر .