محافظ تعز يفتتح مدرسة المقبلي النموذجية بمديرية المواسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، امس، ومعه وكيل المحافظة محمد الصنوي، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الواسع شداد، مدرسة المقبلي النموذجية بمديرية المواسط.



وأكد المحافظ شمسان، على أهمية هذا الصرح التعليمي الذي سيستوعب الالاف من الطلاب والطالبات وسيكون صرحاً علمياً ورائداً للمتميزين..مشيداً بجهود رجل الاعمال أحمد المقبلي الذي تكفل بإنشاء وتجهيز المدرسة النموذجية ودعمه للعملية التعليمية بترميم وتأثيث عدد من المدارس..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات لمثل هذه المشاريع.

من جهته أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، أن المدرسة تشكل إضافة نوعية للعملية التعليمية بمديرية المواسط والمناطق المجاورة كونها للمتميزين والمتميزات ..مشيراً الى ان المدرسة تحتوي على 19 فصلاً دراسياً وقاعات متعددة الاغراض، وادارة متكاملة، وغرف استراحة للمعلمين ودورات مياه منفصلة، وساحتين منفصلة للبنين والبنات، وغرفة حراسة وتم إنشائها وفق أحدث المواصفات الفنية..منوهاً أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس بالمديرية يبلغ (43470) طالباً وطالبة موزعين على (76) مدرسة أساسية وثانوية.